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Başkan Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj: Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün.

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Giriş: 07.10.2023 11:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlanırken, Ankara Spor Salonu'nda büyük bir coşku yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongre öncesi salonun dışında vatandaşlara seslenirken önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bugünün Türkiye Yüzyılı için istisnai olduğunu vurgularken CHP'ye gönderme yaparak "Birileri gibi sandalyelerin havada uçuştuğu atmosferde değil, kardeşlik içinde ihya ettik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin birbirinden kopmadığını ifade ederken "İhanet edenler oldu, onlar yoluna biz yolumuza." dedi..
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