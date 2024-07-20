Başkan Erdoğan'dan KKTC'de dünyaya tarihi mesaj: Yine tek yüreğiz tek bileğiz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle gittiği Lefkoşa'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada dünyaya tarihi bir mesaj vererek KKTC'nin değerine ve önemine vurgu yapmak için "Yine tek yüreğiz tek bileğiz. Kıbrıs bizim göz bebeğimiz, canımızdan bir parçadır" dedi.