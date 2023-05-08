08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kırklareli'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kırklareli'de önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2023 14:49
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırklareli mitinginde halka hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki tefecilerden medet ummasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul’a bir mega proje daha!
İstanbul'a bir mega proje daha!
Atanan öğretmenler A Haber’e konuştu
Atanan öğretmenler A Haber’e konuştu
Tarihi miting dünya basınında!
Tarihi miting dünya basınında!
Başkan Erdoğan 3 kente gidecek
Başkan Erdoğan 3 kente gidecek
Terör, anarşi, kriz! İşte Meral Akşener’in vaadi
Terör, anarşi, kriz! İşte Meral Akşener'in vaadi
Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti
Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti
45 bin öğretmen atama töreni
45 bin öğretmen atama töreni
45 bin öğretmenin atamaları belli oldu
45 bin öğretmenin atamaları belli oldu
Nasıl oy kullanacağız? İşte uygulamalı anlatım
Nasıl oy kullanacağız? İşte uygulamalı anlatım
Gençlerin Başkanı! İşte samimi sohbetler
Gençlerin Başkanı! İşte samimi sohbetler
Daha Fazla Video Göster