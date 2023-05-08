Başkan Erdoğan'dan Kırklareli'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırklareli mitinginde halka hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki tefecilerden medet ummasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

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