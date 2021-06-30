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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasetçi sıfatlı ruh hastası

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Giriş: 30.06.2021 13:45
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadIr. Adı da yalan terörüdür. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp biliminin psikiyatrinin konusudur. Allah şifa versin." şeklinde konuştu. CHP'nin erken seçim çağrılarına "Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir" sözleriyle yanıt veren Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul üzerinden yatırımcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı.
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