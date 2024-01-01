01 Ocak 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e ikinci “One Minute”! Dünyada büyüyen Netanyahu öfkesi
Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki katil İsrail ve Netanyahu'ya yönelik sözleri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız etti ve Netanyahu, Başkan Erdoğan'a çeşitli iftiralarda bulundu. Peki Netanyahu'nun sözlerini ciddiye alan olur mu? Dünyada Netanyahu'ya hak veren kitle bulmak mümkün mü? Detaylar "Editörün Notu"nda...