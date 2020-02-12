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12.02.2020
Başkan Erdoğan'dan, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Başkan Erdoğan yemek sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı yapılan saldırıların karşılıksız bırakılmadığını ve bırakılmayacağını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.
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