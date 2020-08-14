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Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu

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Giriş: 14.08.2020 15:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Çeşme ilçesinde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışması yapan işçilere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonundan seslenerek "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum." dedi.

Ildır Mahallesi mevkisinde dün gece otluk alanda çıkan, yer yer ağaçların bulunduğu geniş bir alana yayılan ve gece boyu süren , kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını gece görüşlü helikopterle izleyen , günün ağarmasıyla da hava ve karadan takibi sürdürdü.

Saatlerce alevlere karşı mücadele veren ve yorgun düşen orman işçilerine moral vermek üzere helikopterle yangın sahasına inen Pakdemirli, işçilerin yürüttüğü çalışmaya katıldı.

Yanan araziyi inceleyen Bakan Pakdemirli, telefon görüşmesi yaptığı Başkan 'a yangın ve söndürme çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bu sırada telefon hoparlöründen işçilere seslenen Başkan Erdoğan, "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum. Allah yardımcıları olur inşallah." temennisinde bulundu.

Ildır mevkisinde dün 22.47 otluk ve makilik alanda çıkan yangına, 86 arazöz, 9 dozer, 344 personelle müdahale edilmişti. 2 uçak ve 20 helikopterin de katıldığı çalışma sonucu yangın bugün saat 11.00 civarında kontrol altına alınmıştı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 150-200 hektarlık alanın hasar gördüğü belirtilmişti.

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