Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmayla iki yıl sonra Gazze'de ilk kez yüzlerin güldüğünü söyledi. İsrail'e uyarıda da bulunan Başkan Erdoğan, "Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır." dedi.

