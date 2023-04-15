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Başkan Erdoğan'dan, İMECE uydusunun uzaya fırlatılmasına ilişkin videomesaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 10:29
Başkan Erdoğan: "Yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan, 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor"
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