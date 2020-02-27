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27.02.2020
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Gelişmeler lehimize döndü | VİDEO
AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük." dedi. Başkan Erdoğan, "Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü." diye konuştu.
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