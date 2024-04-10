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Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri Haniyye'ye başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 20:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Baş Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan,İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
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