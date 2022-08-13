Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü anma programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli'nin irfanını yollarını aydınlattığını ifade ederken "Hak dostlarının bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlığın devrede olduğunu belirtirken son dönemde cemevlerine yönelik provokasyonlara ilişkin "Oyun ve provokasyonları takip ediyoruz. Sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız." ifadelerini kullandı.