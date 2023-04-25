Başkan Erdoğan'dan Gençlik Programı'nda 7'li koalisyona sert mesaj: Bu ülke hainlere bırakılamaz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında gençlere mesaj gönderirken, "Türkiye Yüzyılı'nı sizler yükselteceksiniz." dedi. Erdoğan, CHP'li gençlere Türkiye'nin AK Parti'den önceki halinin anlatılmasını isterken, "CHP'nin gençleri bazı şeyleri bilmiyor olabilir anlatın." dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal sen tarih bilmiyorsun, biz gençlerle beraber geliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca 7'li koalisyona sert bir mesaj göndererek "Bu ülke hainlere bırakılamaz." dedi.