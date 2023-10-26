Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Papa ile görüştü

Başkan Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri olan Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin arasında yaşanan sorunlar ve bölgedeki insan hakları ihlalleri ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, "Kalıcı barış başkenti Doğu Kudüs olan Filistin ile olur." ifadelerini kullandı.