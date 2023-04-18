18 Nisan 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki ‘Gençlik Buluşmaları İftarı Programı’nda açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun yakın zamanda İstanbul Boğazı'nda turlayacağı ve bayramdan sonra da İstanbul'da bir süre daha ziyarete açık olacağını ifade etti. İşte detaylar...