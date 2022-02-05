05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2022 14:54
Başkan Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Burada yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan ''Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının üstesinden geleceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz'' dedi.
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
CHP’de derin ayrışma!
CHP'de derin ayrışma!
CHP’li Küçükkuyu belediyesinde yolsuzluk iddiası
CHP'li Küçükkuyu belediyesinde yolsuzluk iddiası
Dev projeyi Başkan Erdoğan açacak!
Dev projeyi Başkan Erdoğan açacak!
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Medeniyetlerin adası Rodos!
Medeniyetlerin adası Rodos!
Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor
Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya’da nasıl yankılandı?
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya'da nasıl yankılandı?
Huzurun sağlandığı Hakkari’de kar festivali!
Huzurun sağlandığı Hakkari’de kar festivali!
Kılıçdaroğlu’nun saat ile imtihanı!
Kılıçdaroğlu’nun saat ile imtihanı!
Türkiye’den zulme karşı çağrı!
Türkiye'den zulme karşı çağrı!
Daha Fazla Video Göster