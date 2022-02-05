Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı

Başkan Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Burada yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan ''Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının üstesinden geleceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz'' dedi.