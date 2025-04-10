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Başkan Erdoğan’dan Endonezya ile iş birliği vurgusu: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar!

Başkan Erdoğan'dan Endonezya ile iş birliği vurgusu: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ticaret hacmini karşılıklı fayda temelinde dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Milli Muharip Uçak KAAN projesinde yer almak istediklerini ifade ederek, Endonezya ile Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında birlikte çalışması gerektiğini belirtti.
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Başkan Erdoğan’dan Endonezya ile iş birliği vurgusu: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar!
Başkan Erdoğan’dan Endonezya ile iş birliği vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan Endonezya ile iş birliği vurgusu!
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