Başkan Erdoğan’dan Endonezya ile iş birliği vurgusu: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ticaret hacmini karşılıklı fayda temelinde dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Milli Muharip Uçak KAAN projesinde yer almak istediklerini ifade ederek, Endonezya ile Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN