Başkan Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde anavatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir.” dedi.