CHP’de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında kurultay savaşı

Ana muhalefet partisi CHP’de sular durulmuyor; genel merkez koridorlarından yükselen tansiyon, yerini sıcak bir çatışmaya bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun "etik ve ahlaki değerler" çıkışına, Özgür Özel’in "40 gün içinde kurultay" restiyle karşılık vermesi partiyi adeta bir siyasi depremin eşiğine getirdi. Akademisyen Doç. Dr. Berat Akıncı, A Haber ekranlarında CHP’de yaşanan bu tarihi kırılmayı, tarafların stratejik hamlelerini ve partinin içine düştüğü derin belirsizliği tüm çıplaklığıyla analiz etti.