22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki: Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak’ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar

Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki: Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak’ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2021 15:16
Güncelleme:22.02.2021 15:20
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi’nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan CHP’ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak’ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar.” İfadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak'ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar." İfadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

CHP şürekası, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemi ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu.

İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır.

Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum.

"ADAM ZANNETTİM"

Bakanlarımız gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim dedi, ben de evet dedim.

CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim. Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın dedim.

İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.

Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.

"BERAT ALBAYRAK'IN TALİHSİZLİĞİ 'DAMAT' SIFATININ ÖNE GEÇMESİ OLDU"

Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.

Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar.

Berat Bey de hukuk çerçevesinde yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok dava açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan tarih verdi: 5 bin konutu teslim edeceğiz
Başkan Erdoğan tarih verdi: 5 bin konutu teslim edeceğiz
Zengin'e hakaret eden avukata soruşturma
Zengin'e hakaret eden avukata soruşturma
Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık görüntüleri paylaşıldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık görüntüleri paylaşıldı
Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret
Mesele Albayrak'ın temsil ettiği milli duruş
Mesele Albayrak'ın temsil ettiği milli duruş
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Gara'dan sonra hedef Kandil mi?
Gara'dan sonra hedef Kandil mi?
Berat Albayrak başarılı olduğu için çıldırıyorlar
Berat Albayrak başarılı olduğu için çıldırıyorlar
FETÖ PKK'ya silah temin ediyor
FETÖ PKK'ya silah temin ediyor
Uluslararası kamuoyu PKK'ya sessiz!
Uluslararası kamuoyu PKK'ya sessiz!
Batı'nın iki yüzlü tavrı!
Batı'nın iki yüzlü tavrı!
ABD'de PKK/YPG'ye hava savunma sevkiyatı
ABD'de PKK/YPG'ye "hava savunma" sevkiyatı
Daha Fazla Video Göster