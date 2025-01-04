Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki: Akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelere bakın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada CHP’ye sert tepki gösterdi ve “Muhalefet sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Günlerdir projeyi karalıyorlar. Kendileri hizmet etmediği gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. CHP zihniyeti yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. 'İstemezük' dışında bir şey bilmiyorlar. Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın; konser faturalarına bakın, balya balya paralara bakın. Akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelere bakın.” dedi.

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