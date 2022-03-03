03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısında son dakika açıklamaları

Başkan Erdoğan'dan Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısında son dakika açıklamaları

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2022 20:02
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 6 muhalefet liderinin yuvarlak masa etrafında toplanmasına ilişkin "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim yeri gösterecektir." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize değinen Başkan Erdoğan "Rusya ile Ukrayna'nın düştüğü durumu görüyorsunuz dimi? Biz de bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz." dedi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısında son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısında son dakika açıklamaları
Zelenskiy aslında bakın kim!
Zelenskiy aslında bakın kim!
Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi?
Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi?
Asker eşinden haber alamıyor!
Asker eşinden haber alamıyor!
Savaşın gölgesinde yaşam!
Savaşın gölgesinde yaşam!
Kırım’dan sürekli asker geliyor
"Kırım'dan sürekli asker geliyor"
Rus sabotajcı böyle yakalandı!
Rus sabotajcı böyle yakalandı!
Odessa’da neler yaşanıyor?
Odessa’da neler yaşanıyor?
Külliye’de kritik görüşme!
Külliye'de kritik görüşme!
Türkiyenin etrafındaki savaş çemberi!
Türkiyenin etrafındaki savaş çemberi!
Türkiye’nin arabuluculuk politikası ne?
Türkiye’nin arabuluculuk politikası ne?
Külliye’de kritik kabul başladı!
Külliye'de kritik kabul başladı!
Daha Fazla Video Göster