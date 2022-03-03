03 Mart 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısında son dakika açıklamaları
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 6 muhalefet liderinin yuvarlak masa etrafında toplanmasına ilişkin "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim yeri gösterecektir." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize değinen Başkan Erdoğan "Rusya ile Ukrayna'nın düştüğü durumu görüyorsunuz dimi? Biz de bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz." dedi. İşte detaylar...