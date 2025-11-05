Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar: Terörsüz Türkiye zincirlerini kıran Türkiye’dir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterirken "Özel, yerli ve milli duruş sergileyemiyor." dedi. Terörsüz Türkiye konusunda da konuşan Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı. Bahçeli'ye dünkü açıklamaları için teşekkür eden Erdoğan, "Başta FETÖ'cüler olmak üzere tüm kirli yapıların oyunlarını deşifre eden Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." dedi.

