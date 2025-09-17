Başkan Erdoğan’dan Adnan Menderes’i anma mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı 64. yıl dönümünde rahmetle andı.

