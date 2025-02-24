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Başkan Erdoğan’dan AB’ye net üyelik mesajı: Çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır

Başkan Erdoğan'dan AB'ye net üyelik mesajı: Çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır

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Giriş: 24.02.2025 19:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AB'ye net üyelik mesajında bulunan Başkan Erdoğan, 'Avrupa Birliği'ni içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir' dedi. Ukrayna-Rusya savaşındaki barış sürecine vurgu yapan Erdoğan, 'Adil ve kalıcı barışa giden yok ancak ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklem ile açılabilir. Ukrayna sürece dahil edilmeli' ifadelerini kullandı. Öte yandan Stokçuluğa ve fırsatçılığa tepki gösteren Erdoğan, 'Vatandaşın ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Serbest piyasa demek başıbozukluk demek değildir.' dedi.
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net üyelik mesajı: Çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
AB’yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir
"AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir"
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