Başkan Erdoğan'dan 3 müjde birden! Gençlere, ev hanımlarına, tüm aile fertlerine...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin Denizli mitinginde halka hitap etti. Gençlere, ev hanımlarına ve tüm aile fertlerine müjdeleri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, detayları ise sosyal medyada hesabından açıkladı. "İşte atacağımız adımlar" notu ile paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını bildirdi. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem değerlendirdi.

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