08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Başkan Erdoğan'a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2023 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'ne (ÜniAK FEST) katıldı. Salona geldiğinde protokol yerine gençlerin arasında oturan Başkan Erdoğan, programı bir süre buradan takip etti. Konuşması için kürsüye çıkan Erdoğan'a gençler pankart açarak sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan programın sonunda gençler, Başkan Erdoğan'a ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile sürpriz yaptı.
Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!
Erdoğan'a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!
Başkan Erdoğan’dan gençlere mesaj
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj
Başkan Erdoğan gençlere ne mesaj verecek?
Başkan Erdoğan gençlere ne mesaj verecek?
İstanbul’da gençler buluşması
İstanbul'da gençler buluşması
CHP’li başkan özür dileyip yine taciz etti!
CHP'li başkan özür dileyip yine taciz etti!
Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı
Dünyanın örnek aldığı ordu
Dünyanın örnek aldığı ordu
Sarıkamış şehitleri için dua
Sarıkamış şehitleri için dua
Kurumlarıyla bir bütün olan iktidar
Kurumlarıyla bir bütün olan iktidar
6’lı masaya ’ABD projesi’ dedi: Yayından alındı
6'lı masaya 'ABD projesi' dedi: Yayından alındı
HDP ’ortak aday’ üzerinden bölündü
HDP 'ortak aday' üzerinden bölündü
Başkan Erdoğan’dan ziyaret
Başkan Erdoğan'dan ziyaret
Daha Fazla Video Göster