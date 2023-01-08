08 Ocak 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi! Pankartlı sevgi gösterisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'ne (ÜniAK FEST) katıldı. Salona geldiğinde protokol yerine gençlerin arasında oturan Başkan Erdoğan, programı bir süre buradan takip etti. Konuşması için kürsüye çıkan Erdoğan'a gençler pankart açarak sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan programın sonunda gençler, Başkan Erdoğan'a ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile sürpriz yaptı.