17 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan: Yunanistan ile toplantılarımızı bitirdik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atina ile yaşanan adalar gerilimine ilişkin, "Toplantılarımızı bitirdik. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi. Başkan Erdoğan, "Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yunanistan'la toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledim" ifadelerini kullandı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.