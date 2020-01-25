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25.01.2020
Başkan Erdoğan: Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek
Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'ya geçti. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de incelemelerde bulunan Erdoğan, "Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek" açıklamasında bulundu.
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