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Başkan Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz |Video

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Giriş: 16.01.2021 15:25
Güncelleme:16.01.2021 15:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne İstanbul'dan videokonfeans ile katıldı. Başkan Erdoğan, "vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen Türkiye'ye, cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sadece medyayla çetelerle, teröristlerle değil aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar pek çok badire attıklarını, birçok engelin üstesinden geldiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envaiçeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla çetelerle teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil, her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu kimi külliyen yalan nice haber uydurdular.

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