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Başkan Erdoğan: Türkiye bu kirli tezgahı bozacaktır

Başkan Erdoğan: Türkiye bu kirli tezgahı bozacaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 13:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İBB'ye yapılan soruşturmayı yorumlarken, yolsuzluk bilgileri ve belgelerinin CHP içinden geldiğini belirtti ve 'Daha büyük turplar çıkınca milletin yüzüne bakamayacaklar' dedi. Erdoğan, tutuklanan İmamoğlu'nun belediye içinde 'yamyamlığın kitabını yazdığını' ifade etti. Özel'in ekonomiye yönelik boykot çağrısını da yorumlayan Erdoğan, 'Ekonomiye sabotaj yapanlar hesap verecek' dedi.
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