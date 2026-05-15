Başkan Erdoğan Türkistan yolunda! A Haber takipte

A Haber ekibi Türkistan’dan sıcak gelişmeleri anbean aktarmayı sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan temaslarının ardından Türkistan’a geçmesiyle birlikte gözler Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine çevrildi. A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim’in bölgeden aktardığı bilgilere göre zirvede yapay zeka, dijital kalkınma, teknoloji işbirlikleri ve Türk dünyasının ortak vizyonu masaya yatırılacak. Erdoğan’ın Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ziyareti ve liderlerle gerçekleştireceği kritik temaslar ise diplomasi trafiğinin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.