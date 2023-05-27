27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Trabzon'da gençlik buluşmasına telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ sırasında yoğun ısrarlar üzerine Başkan Erdoğan’ı aradı. Tezahüratlar eşliğinde konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Sandıkları patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz'den farklı dalga sesleri duyacağımıza inanıyorum. Yarın ciddi manada tüm akraba, dost, yakın, ahbap herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ben uşaklara inanıyorum” ifadelerini kullandı.