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Başkan Erdoğan Trabzon'da gençlik buluşmasına telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”

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Giriş: 27.05.2023 00:01
Güncelleme:27.05.2023 00:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ sırasında yoğun ısrarlar üzerine Başkan Erdoğan’ı aradı. Tezahüratlar eşliğinde konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Sandıkları patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz'den farklı dalga sesleri duyacağımıza inanıyorum. Yarın ciddi manada tüm akraba, dost, yakın, ahbap herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ben uşaklara inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Trabzon’da gençlik buluşmasına telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”
Başkan Erdoğan Trabzon'da gençlik buluşmasına telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”
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