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21.10.2019

Başkan Erdoğan: Terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında ABD ile varılan mutabakata değinen Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." şeklinde konuştu..

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