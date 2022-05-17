17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2022 09:38
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan vefatının ardından taziyelerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gidecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.
PKK’nın iç hesaplaşması
PKK'nın iç hesaplaşması
Başkan Erdoğan kritik ziyaret
Başkan Erdoğan kritik ziyaret
Ege’de göçmen operasyonu
Ege'de göçmen operasyonu
Ümit Kocasakal’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
İmamoğlu öğrenci ulaşım indirimini veto etti
İmamoğlu öğrenci ulaşım indirimini veto etti
Benim dediği projeye de karşı
Benim dediği projeye de karşı
Ankara’da akılalmaz kaza
Ankara'da akılalmaz kaza
Başkan Erdoğan’dan BAE’ye taziye ziyareti
Başkan Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti
Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
6’lı masanın geleceği soru işareti!
6'lı masanın geleceği soru işareti!
Başkan Erdoğan ile Tebbun’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile Tebbun'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan net yanıt: Yorulmasınlar
Başkan Erdoğan'dan net yanıt: Yorulmasınlar
Daha Fazla Video Göster