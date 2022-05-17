Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan vefatının ardından taziyelerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gidecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.