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Başkan Erdoğan: Taraf değil hakem konumundayız

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Giriş: 20.02.2024 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir" dedi.
Başkan Erdoğan: Taraf değil hakem konumundayız
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