Başkan Erdoğan: Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur

Memleketi Rize’de toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Dün Mısır'dan vicdan sahibi tüm insanları sevindiren haber aldık. Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizi de bahtiyar etmiştir. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine varması bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik. Gazze’de kalıcı barış yolunun kapısı aralandı. Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur.” sözlerine yer verdi.

