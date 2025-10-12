12 Ekim 2025, Pazar

Başkan Erdoğan Rize mesaisini tamamladı Trabzon’a geçiyor

Başkan Erdoğan Rize mesaisini tamamladı Trabzon’a geçiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 14:48
Başkan Erdoğan Rize Güneysu'dan ayrıldı. Programına devam etmek üzere Trabzon'a gidiyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
