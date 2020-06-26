Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Pandemi sürecinden sonra bir ilk yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN MASKESİNİ TAKTI

Başkan Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti

Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü.

Başkan Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cuma namazında Başkan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.