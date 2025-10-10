10 Ekim 2025, Cuma

Başkan Erdoğan: Özel’in Türkiye Cumhuriyeti’ne özür borcu var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 15:22
Güncelleme:10.10.2025 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi. Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle mühim hatalar yapıyor. Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyorum.” ifadelerini kullandı.
