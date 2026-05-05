Cebinizdeki casusa dikkat: Uygulama izinleriyle adım adım izleniyoruz

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, farkında olmadan verdiğimiz uygulama izinleri nedeniyle adeta birer casusa dönüşüyor. Konuştuğumuz ürünlerin dakikalar sonra reklam olarak karşımıza çıkması tesadüf değil. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital dünyadaki bu büyük tehlikeye karşı A Haber ekranlarından uyarılarda bulunarak, kullanıcıların verilerinin nasıl birer istihbarat materyaline dönüştüğünü açıkladı.