04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Kurban Bayramı tatili 9 gün

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2024 19:34
Güncelleme:04.06.2024 19:35
Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı tatili netleşti. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu!
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu!
D-8 Dışişleri Bakanları toplanıyor
D-8 Dışişleri Bakanları toplanıyor
İliç’te 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
İliç'te 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Gazzeli çocuklar için dünyaya çağrı!
Gazzeli çocuklar için dünyaya çağrı!
FETÖ’de iç çatışma derinleşiyor
FETÖ'de iç çatışma derinleşiyor
Enflasyon için yıl sonu tahmini!
Enflasyon için yıl sonu tahmini!
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Türksat 6A’nın tarihi yolculuğu başlıyor!
Türksat 6A'nın tarihi yolculuğu başlıyor!
Demokratikleşme maskesiyle kirli plan!
Demokratikleşme maskesiyle kirli plan!
Kaçak yapıların tespiti nasıl yapılıyor?
Kaçak yapıların tespiti nasıl yapılıyor?
Sınıra 35 KM’de İsrail saldırısı
Sınıra 35 KM’de İsrail saldırısı
Daha Fazla Video Göster