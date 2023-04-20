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Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz olacak

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 22:14
Türkiye’nin bağımsızlık ateşi için tarihi gün bugün ve saatler 20.23'ü gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, 85 milyonu mutlu edecek olan müjdeleri açıkladı. 2 müjde birden veren Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." ifadelerini kullandı.
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