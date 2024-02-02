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Başkan Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 09:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki  kabulun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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