Başkan Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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