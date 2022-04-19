19 Nisan 2022, Salı
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Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile iftar programında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek iftar programında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı. İkili geçtiğimiz yıl da iftar nedeniyle Özbek Otağı'nda bir araya gelmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yaptı.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz sene de iftar nedeniyle Özbek Otağı'nda bir araya gelmişti.