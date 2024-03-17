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Başkan Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

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Giriş: 17.03.2024 18:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan, miting sonrası Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Erdoğan Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti
Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
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