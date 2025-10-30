30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan Merz ile görüşecek! Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?
Başkan Erdoğan Merz ile görüşecek! Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?

Başkan Erdoğan Merz ile görüşecek! Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 09:36
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor. İki liderin görüşmesinde Eurofighter jetleri, Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi, Gazze, Suriye ve terörle mücadelede Türkiye’nin rolü gibi konular masada olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Merz ile görüşecek! Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Külliye’de Terörsüz Türkiye görüşmesi!
Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi!
Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?
Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
Futbolda bahisçi hakemler skandalı
Futbolda "bahisçi hakemler" skandalı
Gebze’de bina çöktü! Baba Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı
Gebze'de bina çöktü! Baba Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı
Gebze’de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu
Gebze'de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu
Anne Emine Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı!
Anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı!
Daha Fazla Video Göster