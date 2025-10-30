Başkan Erdoğan Merz ile görüşecek! Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor. İki liderin görüşmesinde Eurofighter jetleri, Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi, Gazze, Suriye ve terörle mücadelede Türkiye’nin rolü gibi konular masada olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

