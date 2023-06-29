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Başkan Erdoğan memur maaşı düzenlemesiyle ilgili takvim verdi

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Giriş: 29.06.2023 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşları düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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