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Başkan Erdoğan Manisa'da kuru üzüm alım fiyatını fiyatı açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2022 18:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Karşımızdakiler milletimize geleceği değil eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Coşkulu bir kalabalığın katıldığı törende kuru üzüm alım fiyatını da 27 lira olarak açıkladı.
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