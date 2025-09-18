18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul edecek
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’ı kabul edecek

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 09:12
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor. Başkent gündeminde bugün neler var? A Haber muhabiri Damla Kuşkapan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul edecek
51 DEAŞ şüphelisini yakaladık
"51 DEAŞ şüphelisini yakaladık"
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Ekibimiz TEKNOFEST’te
Ekibimiz TEKNOFEST'te
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr’de
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr'de
Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı
"Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı"
Kudüs mesajlarının şifresi!
Kudüs mesajlarının şifresi!
En büyük umut kaynağımız
"En büyük umut kaynağımız"
Türk Yıldızları nefes kesti
Türk Yıldızları nefes kesti
Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz
"Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz"
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Daha Fazla Video Göster